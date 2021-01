Génie incompris ou savant fou, pendant plusieurs mois “Enquête Exclusive” a enquêté sur le professeur Didier Raoult. Un document sur l'une des personnalités les plus controversées de l'époque à découvrir sur M6 dimanche 17 janvier à 23:05 avec Bernard de la Villardière.

Médecin visionnaire et grand chercheur pour les uns, mystificateur et mégalomane pour les autres, le professeur Didier Raoult déclenche les passions.

Inconnu du grand public jusqu'en mars 2020, le scientifique marseillais est entré avec fracas dans le paysage médiatique dès le début de la crise sanitaire. À l'époque, l'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) annonce officiellement la pandémie et la France se confine dans la peur. L'incertitude est au plus haut, jusqu'à ce que Didier Raoult affirme avoir trouvé un traitement contre la Covid-19 : l'hydroxychloroquine. Cette déclaration fracassante fait le tour du monde. Des patients hospitalisés jusqu'à Donald Trump et Emmanuel Macron, tout le monde veut y croire. Depuis, entre optimisme et désillusion, le professeur et son remède cristallisent les tensions au sein de la communauté scientifique. “Enquête Exclusive” a enquêté sur le chercheur et sur ses pratiques pour tenter de lever le voile sur le « mystère Raoult ».

“Enquête Exclusive” a rencontré Frits Rosendaal, un épidémiologiste néerlandais de renommée internationale. Il est l'un des premiers à avoir alerté sur la méthodologie du professeur marseillais. “Enquête Exclusive” a aussi interrogé certains de ses anciens collaborateurs. Ils dénoncent une frénésie de publications scientifiques, à la qualité souvent approximative, et un management à la dure où l'on ne discute pas les travaux du grand patron.

Mais malgré les controverses et les polémiques, Didier Raoult reste très écouté. Son franc-parler et son anticonformisme suscitent l'adhésion des Français. Et beaucoup ont confiance en lui. Sa chaîne Youtube cumule des millions de vues. À Marseille, le professeur est même devenu une icône. Tout un merchandising s'est développé autour de son image. Bougies, savons ou bières, les produits à son effigie s'écoulent par milliers. Certains se font même tatouer son portrait sur le corps.

Pourtant, les études internationales attestant de l'inefficacité de l'hydroxychloroquine s'accumulent. Didier Raoult n'hésite pas à s'appuyer sur des sites internet au contenu discutable pour promouvoir ce traitement et il dénonce la puissance des laboratoires pharmaceutiques. Certains de ses partisans s'en prennent même aux chercheurs qui émettent des doutes sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, comme Nathan Peiffer Smadja, infectiologue à l'hôpital Bichat à Paris, qui a reçu des centaines de messages d'insulte et de menaces de mort.