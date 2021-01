“Stade 2” : Matthieu Lartot reçoit Roxana Maracineanu dimanche 17 janvier sur France 3

Dimanche 17 janvier, la rédaction des sports de France Télévisions propose de suivre en direct, à partir de 20:05 sur France 3, une émission exceptionnelle de “Stade 2” en présence de la ministre déléguée aux Sports.

Le sport face à la pandémie Roxana Maracineanu répondra en exclusivité aux questions de Matthieu Lartot

Quelles perspectives pour le sport amateur et professionnel déjà très affectés et toujours menacés par la crise sanitaire ? A l'occasion de l'édition 2021 "Sport Féminin Toujours" (du 17 au 24 janvier), Roxana Maracineanu s'exprimera également sur cette nouvelle mobilisation nationale qui vise à développer le sport féminin et à combattre les stéréotypes et les discriminations envers les femmes.

Basketball Inside avec Céline Dumerc

Stade 2 proposera un sujet en immersion avec Céline Dumerc, ancienne capitaine de l'équipe de France et actuelle joueuse au Basket Landes, qui arrêtera sa carrière à la fin de cette saison. Ce sera l'occasion de suivre cette immense championne (âgée aujourd'hui de 38 ans) dans son quotidien et de revenir sur les plus beaux moments de sa carrière comme les Jeux olympiques de Londres en 2012.



Sujet : Thierry Vildary et Loïc Lemoigne.

Génération Paris 2024, génération sacrifiée ?

Ils ont tout juste 20 ans et incarnent la génération Paris 2024 « programmée » pour remporter des médailles dans 3 ans à Paris. Comment vivent-ils la crise sanitaire et ses conséquences sur leurs entraînements et les compétitions ? Nicolas Geay et Christophe Vignal sont partis à la rencontre d'Axelle Etienne (championne de France de BMX) et de Florian Grengbo (l'un des plus grands espoirs en cyclisme sur piste) pour qui l'envie de briller reste intacte. Ils sont déjà prêts pour Tokyo 2021...