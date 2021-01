“Prenez soin de vous” : lutter contre la sédentarité avec Michel Cymes, mardi 19 janvier sur France 2

Lutter contre la sédentarité, remettre le mouvement au cœur de notre vie, c’est ce que Michel Cymes propose dans ce troisième numéro inédit de “Prenez soin de vous” diffusé mardi 19 janvier à 21:05 sur France 2.

Entouré de la championne olympique de judo, Clarisse Agbegnenou, du chef de cuisine mondialement reconnu, Yves Camdeborde, de la psychologue nutritionniste Laurence Haurat et du danseur-chorégraphe Julien Derouault, Michel Cymes propose à 3 volontaires, de renouer avec leur corps, de lutter contre leur sédentarité et de remettre leur santé au cœur de leur vie.

Afin de réaliser leurs défis personnels, réunis pendant plusieurs jours dans un lieu qui leur est dédié, les 3 participants rencontrent chacun de ces spécialistes pour apprendre comment prendre soin d’eux dans leur quotidien. Leur objectif : gagner des années de vie en bonne santé grâce à des conseils, des expériences, des rencontres inspirantes, des exercices, des ateliers, des tests et un défi final.

Estelle, 37 ans. Elle aimerait se débarrasser de la tension nerveuse qui est à l’origine de son mal de dos et de son impression de vivre toujours au bord de l’explosion.

Céline, 33 ans. Passionnée de danse, elle a arrêté cette activité avec le début de sa chimiothérapie. Elle souhaite par-dessus tout retrouver la salle de danse qu’elle a quitté le cœur déchiré.

Jacky, 68 ans. Il aimerait perdre du poids. Il a conscience que son corps est fatigué et que sans perte de poids, il ne pourra pas reprendre le chemin des cours de tennis, le sport qu’il aime par-dessus tout.

Grâce aux conseils avisés de Michel Cymes et aux programmes sur-mesure mis en place par les coachs, Estelle, Céline et Jacky tentent de changer leurs mauvaises habitudes, d’augmenter leur activité physique et d’améliorer durablement leur alimentation en six semaines chrono. C’est le temps nécessaire pour mesurer concrètement les premiers signes d’amélioration de leur santé.

Auront-ils la motivation et la force de caractère pour suivre jusqu’au bout le programme imaginé pour eux ?

Un test final permet de mesurer les progrès réels des candidats tout au long de cette expérience unique.