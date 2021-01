“Bel & Bien” : nouveau magazine bien être le samedi sur France 2 avec Agathe Lecaron & Ali Rebeihi à partir du 30 janvier

À partir du 30 janvier, France 2 lance, chaque samedi, à 09:55, un nouveau rendez-vous entièrement consacré au bien être, “Bel & Bien”, animé par Ali Rebeihi et Agathe Lecaron, qui seront entourés d’une équipe de chroniqueurs dont la référence dans le domaine du bien-être, le psychiatre Christophe André.

Un concentré d’art de vivre, une boussole pour la quête du bien-être et du bien vivre ensemble. Un guide pratique et divertissant qui donne tous les outils nécessaires pour aborder en douceur les grandes et les petites questions du quotidien.

Un mode d’emploi pour aider et donner envie à prendre soin de son corps et de son esprit grâce à une palettes pluridisciplinaires d'intervenants de la Psy cognitive et positive en passant par la culture, le sport, l'alimentation, la beauté, la musique, la médecine, la nature...

Ali Rebeihi rejoint ainsi France 2, fort du succès de son émission quotidienne Grand bien vous fasse, sur France Inter, dont l’impact s’est renforcé considérablement depuis le premier confinement. Agathe Lecaron, visage familier des téléspectateurs de France Télévisions, apporte toute son expertise et sa bienveillance à ce nouveau rendez-vous.

Le magazine sera particulièrement présent et actif sur la plateforme france.tv, ainsi que sur les réseaux sociaux.