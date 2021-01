Jeudi 11 février, en direct à 21:05 sur France 2, Léa Salamé et Thomas Sotto présenteront un nouveau numéro du magazine politique “Vous avez la parole” dans lequel ils recevront Gérald Darmanin.

A l'occasion du débat sur le "projet de loi confortant le respect des principes de la République", Vous avez la parole recevra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, jeudi 11 février en direct à 21:05 sur France 2.



Laïcité, sécurité, immigration, Gérald Darmanin débattra ensuite avec Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National.



Et toujours en 2ème partie de soirée, Vous avez la parole, la suite avec des éditorialistes de la presse nationale et régionale et de nombreux invités.