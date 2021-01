“Tout compte fait” : Alimentation de qualité, Boost du pouvoir d'achat, samedi 30 janvier sur France 2

A voir ou à revoir samedi 30 janvier à 14:00 sur France 2, deux numéros du magazine “Tout compte fait” qui s'intéressera cette semaine à notre alimentation et aux solutions pour améliorer sa qualité. Présentation des deux reportages qui seront diffusés.

Le lait bio vaut-il son prix ?

C’est le produit bio le plus consommé par les Français après les fruits et légumes. Et en 3 ans, sa production a bondi de 50 %. Le lait bio est massivement acheté alors que son prix est 30 % plus élevé que celui du lait conventionnel. Mais que vaut il vraiment ? Si le lait bio permet de meilleures conditions de vie pour les vaches, d’éviter d’utiliser des pesticides pour la production de fourrage et de mieux rémunérer les éleveurs, l’avantage est plus nuancé sur le plan nutritionnel. Certes, il ne contient pas de résidus de pesticides mais le lait conventionnel meilleur marché n’en n’a pas non plus. Et paradoxe, le lait bio a parfois dans sa composition des polluants cancérigènes comme de la dioxine. Conséquence d'un mode d'élevage en extérieur...

Enquête sur les vrais avantages de ce produit star de la gamme bio.

Reportage de Emilie Lambin.

Quand les grands chefs se mettent aux plats préparés

Grâce aux nombreuses émissions de télé autour de la cuisine, ils sont devenus des stars qui inspirent confiance. Aujourd’hui les grands chefs proposent des plats préparés dans les supermarchés ou des menus dans le TGV. Depuis le partenariat né dans les années 80 entre Joël Robuchon et Fleury Michon, ces artistes des fourneaux sont régulièrement courtisés par les marques. Jean Imbert signe des yaourts au soja, Michel Troisgros du foie gras, Thierry Marx des barres énergétiques ou Michel Sarran des plats à réchauffer dans le train.

Comment les chefs adaptent-ils leur cuisine à ce type d’offres grand public ? La gastronomie est-elle une solution dans le prêt-à-manger ?

Reportage de Stéphanie Bergeron.

Un second numéro sera rediffusé à la suite, celui sur le boost du pouvoir d'achat.

Vêtements d'occasion : le site phénomène !

Un Français sur trois déclare avoir acheté des vêtements d'occasion sur internet.

Porté par la mode des plateformes d'échanges entre particuliers, le marché de l’occasion 2.0, qui pèse un milliard d’euros, est en plein boum et a de quoi déstabiliser les magasins traditionnels ! Qu'il s'agisse de faire des économies en achetant moins cher ou d'augmenter ses revenus, de plus en plus de Français sont séduits par ces applications de « vide dressing ». Une application cartonne : Vinted qui revendique 1.5 millions de membres en France et 23 000 nouvelles inscriptions chaque jour.

Des marques et même des grandes enseignes telles que les Galeries Lafayette tentent de reprendre la main face au succès de ces applications en créant leurs propres plateformes d'occasion. Comment sont contrôlés ces échanges entre particuliers ? Comment bien choisir et éviter les pièges ? Que valent vraiment ces vêtements achetés en ligne ?

Reportage de Romain Perrot.

Smartphones : du neuf au prix de l’occasion ?

C’est aujourd’hui une dépense de taille pour les ménages : renouveler son smartphone. Alors que certains modèles neufs comme l’iPhone X sont en vente à 1150 euros, le marché des portables reconditionnés explose. Le principe: remettre à neuf des appareils d'occasion qui sont ensuite vendus avec une garantie.

Un Français sur cinq a déjà acheté ce genre de smartphone. L’intérêt est double : on fait une bonne affaire et on ne puise pas dans les ressources de la planète. Il faut dire qu’on peut acheter chez Remade, Recommerce ou Smaaart un iPhone 7 à 300 euros ou un Samsung récent dans les mêmes tarifs.

Comment s’y retrouver dans cette offre aujourd’hui pléthorique ? Comment fonctionnent ces entreprises qui font du neuf avec du vieux ? Quels sont les pièges à éviter?

Reportage de Lola Palmier.