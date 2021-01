“Chroniques Criminelles” « Joël Deprez : le mari dévoué, l'épouse et son amant », samedi 30 janvier sur TFX

Samedi 30 janvier à 21:05, TFX diffusera un nouvel inédit du magazine “Chroniques Criminelles”, présenté par Julie Denayer, consacré à l'affaire Joël Deprez.

Le samedi 5 février 2000, deux chasseurs se promènent sur le chemin de halage à Éragny-sur-Oise, une banlieue tranquille à quelques kilomètres de Paris.

Soudain, leur chien s’affole et les entraîne vers un fossé au bord de chemin. En s’approchant, les chasseurs sont horrifiés en découvrant un corps à moitié carbonisé.

La police judiciaire de Versailles se rend immédiatement sur place. Après un examen minutieux de la scène de crime, tout porte à croire qu’il s’agit d’un homme mais rien ne leur permet d’identifier le cadavre.

Deux jours plus tard, en recevant le rapport d’autopsie, un détail glace le sang des enquêteurs : l’homme découvert en bord de l’Oise a été brulé vif ! Après enquête, il s’agit de Joël Deprez, un père de famille de 39 ans.

Confronté à des problèmes de couple, il aurait, selon son épouse Nathalie, disparu depuis une quinzaine de jours. Sans doute est-ce un suicide…

En creusant la vie de cet homme, les policiers vont découvrir une toute autre histoire : un vaudeville tragique au cours duquel Joël Deprez aurait subi, par amour, les pires humiliations jusqu’à sa mort violente…

“Chroniques Criminelles” revient sur cette affaire diabolique racontée par Jacques Pradel.

Avec les témoignages de :

Manuela Deprez, fille du couple

Gérard Thomas, ami du couple

Gilbert Frion, ami du couple

Suzanne Frion, amie du couple

Commandant Laurent Duchatel, DRPJ de Versailles

Me Cathy Richard, Avocat des parties civiles

Me Yann Msika, Avocat de Nathalie Deprez

Me Christophe Gouget, Avocat de Stéphane Hesry

Jeux d’enfant dangereux

Direction Scottdale, en Arizona, au sud-ouest des États-Unis. En 1978, Greg Holman, 14 ans, disparaît mystérieusement alors qu’il était au parc avec des amis. A-t-il fugué ? S’est-il fait enlever ? Les policiers n’y croient pas. Car les jeunes semblent cacher de lourds secrets. Un jeu entre adolescents aurait-il pu mal tourner ? C’est ce que les enquêteurs vont tenter de découvrir…