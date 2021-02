“Réseau d'enquêtes” « Coronavirus : gagner le combat pour la vie », mercredi 3 février sur France 3

Mercredi 3 février à 23:05, Charles-Henry Boudet vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” sur le thème « Coronavirus : gagner le combat pour la vie ».

La France est l'un des pays européens très impacté par le coronavirus, plus de 65.000 décès et 250.000 hospitalisations depuis le début de la crise sanitaire en France en février 2020.

Pour autant des dizaines de milliers de malades ont réussi, avec le personnel soignant, à vaincre la maladie et revenir à la vie. Un parcours du combattant, pour les uns comme pour les autres, toujours mené avec force et conviction.

Que sont-ils devenus aujourd'hui ? Comment vivent-ils cet « après Covid » ? Comment envisagent-ils l'avenir ?

Tout juste un an après le début de l'épidémie en France, Charles-Henry Boudet est allé rencontrer ces patients et leurs soignants mais aussi des chercheurs plus mobilisés que jamais autour de la mise au point d'un traitement.

Des témoignages forts, émouvants, optimistes.

Les Invités :

Pascal Gardin, Médecin généraliste, Ancien malade du covid.

Elsa Vigoureux, Journaliste, En rééducation post covid.

Emilie Sermain, Médecin responsable de l'unité Covid hôpital de Béthune.

Christophe Vinsonneau, Médecin Chef du service de réanimation hôpital de Béhune.

Mathilde Horn, Psychiatre Chef de l'unité psychiatrique du CHU de Lille.

Jean Pierre Deffontaines, Médecin généraliste Lille.

Benoît Deprez, Directeur scientifique Institut Pasteur Lille.

Les reportages de France 3 Régions :

"Après le covid, le long retour à la vie", un reportage de France 3 Occitanie.

"Entrée en réanimation hôpital de Guéret", un reportage de France 3 Nouvelle Aquitaine.

"Sortie de réanimation hôpital de Guéret", un reportage de France 3 Nouvelle Aquitaine.

"Les inguérissables ou covid longs", un reportage de France 3 Provence Alpes Côte d'Azur.

"La fronde des généralistes", un reportage de France 3 Occitanie.

"Dans les coulisses de l'institut Pasteur", un reportage de France 3 Hauts de France.