“Antidote” : nouveau magazine santé avec Michel Cymes chaque dimanche à partir du 21 février sur France 2

À partir du dimanche 21 février 2021 à 17:40, France 2 propose un nouveau rendez-vous divertissant et ludique sur la santé, la science et la médecine : “Antidote” présenté par Michel Cymes.

A partir du 21 février, France 2 propose chaque dimanche à 17:40, “Antidote”, un nouveau talk show positif et optimiste autour de la santé.

En compagnie d'un invité, Michel Cymes, entouré des chroniqueurs Cécile Djunga (la testeuse tous terrains), Farah Kesri (la vétérinaire), Major Mouvement (le kiné 2.0), et Fabien Olicard (le mentaliste), passe au crible de son expertise médicale et de celle de sa bande, nos connaissances, nos idées reçues, nos croyances et plus généralement toutes les questions que l'on se pose en matière de santé.

Ce nouveau rendez-vous au ton léger, nous permet d’apprendre, d’élargir et de tester nos connaissances en matière de santé, de médecine. Le tout en s’amusant, avec une bonne dose de détente et d’humour.

Le chocolat rend-il plus intelligent ? Les femmes sont-elles plus résistantes à la douleur que les hommes ? Hypnose : peut-on vraiment prendre le contrôle des autres ? L'addiction aux selfies est-elle une maladie mentale ? La peur nous fait-elle perdre nos moyens intellectuels ? Dormir avec son animal de compagnie, bonne ou mauvaise idée ?

Expériences, jeux de mémoire, tests, quiz, mini-reportages, happenings… sont autant de manières d'aborder par le prisme de la science, les idées reçues en matière de santé, les mystères du corps humain, les pouvoirs incroyables du cerveau, les secrets de notre comportement.

“Antidote”, c'est l'antidote au flux d'informations parfois contradictoires ou fausses, aux approximations, aux idées reçues, et à la morosité ambiante.