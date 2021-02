“C Jamy” : nouvelle quotidienne sur France 5 avec Jamy Gourmaud à partir du 22 février

Jamy Gourmaud, visage emblématique des antennes de France Télévisions, connu et reconnu par toutes les générations, sera aux commandes d'un nouveau rendez-vous quotidien dès le lundi 22 février à 17:00 sur France 5 : “C Jamy”.

Jamy nous accueille tous les après-midi chez lui, dans son « lab », véritable caverne d’Ali Baba de la connaissance !

Eveiller notre curiosité, questionner le quotidien qui nous entoure, pour nous éclairer sur tous les sujets y compris les plus surprenants, rien n’échappe à l’appétit de savoir de Jamy et de ses chroniqueurs.

Accompagné d’une équipe de spécialistes dans leur domaine qu’ils soient scientifiques, historiens, médecins, vétérinaires …, Jamy et sa bande nous invitent à partager ce goût de la connaissance sous toutes ses formes, tous les jours pendant 26 minutes.

Chaque jour, les sujets traités sont expliqués, décryptés grâce à des visuels appropriés qui conjuguent réalité augmentée, infographies, 3D et images d’archives…

Un éclairage ludique et inédit avec un ton mêlant décontraction, humour et bienveillance. Un programme accessible à tous les publics, qui permet d’apprendre en se divertissant.

Les rubriques : “C Jamy” se décline en quatre parties :

C L’IDEE : Un sujet consacré à l’environnement, avec l’objectif de modifier nos habitudes pour être écoresponsables, sans pour autant être moralisateurs et culpabilisateurs, comme des super dépolluants pour nos cheveux, une deuxième vie pour nos objets quotidiens ou les emballages plastiques.

C DINGUE ! Une histoire étonnante ou éclairante racontée en dessin par la journaliste Linh Lan Dao autour d’un objet ou d’un phénomène de notre quotidien, comme le bic, le croissant ou la mousse de bain.

C QUOI LA REPONSE ? Jamy répond chaque jour aux questions de sa communauté, « les Epicurieux ».

C CHAUD : Un sujet d’actu du jour décrypté par Jamy et son équipe à travers trois angles originaux et complémentaires. Sont abordés une richesse de thématiques et de sujets du quotidien à l'image de ceux traités dès la première semaine de l'émission : l'Hiver, pourquoi il fait froid ? , la fabuleuse histoire de l'ours à l'occasion de la journée mondiale de l'ours, Sommes-nous sous influence de la Lune ? ou encore Victor Hugo : un héros français ! le 26 février prochain, date anniversaire de la naissance du célèbre écrivain.

Un lien fort avec la communauté : #DisJamy

Parce que le savoir se partage, pour faire vivre cette communauté et échanger constamment avec elle, “C Jamy” est fortement présent et actif sur les réseaux sociaux de France.tv et sur ceux des Epicurieux, la chaîne Youtube de Jamy.

Pour poser ses questions, le public est invité à se rendre sur tous les réseaux Epicurieux (Instagram, Facebook, Youtube) et chez Jamy (Twitter, Linkedin) et à poser ses questions précédées du #DisJamy.