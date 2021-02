“Enquête d'action” « Sécurité à Paris : plongée dans les entrailles de la capitale », vendredi 5 février sur W9 (vidéo)

Vendredi 5 février à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Sécurité à Paris : plongée dans les entrailles de la capitale ».

Plongée dans les entrailles de la capitale avec le millier d'hommes et de femmes qui composent les services de la préfecture de police (PP) de Paris intervenant sous nos pieds.

La PP est en charge de la surveillance de l'ensemble des souterrains de la capitale… Dans l'immense réseau de transports, métro et RER, les agents pourchassent sans relâche les voleurs à la tire et les pickpockets. Des opérations qui nécessitent souvent d'importantes filatures.

Régulièrement, les hommes de la Compagnie Spécialisée d'Intervention (CSI) ont pour mission d'explorer les catacombes, les égouts, le dédale de carrières qui serpente à plus de 25 mètres sous terre ainsi que les abords de nombreux sites sensibles parisiens. Et ils leur arrivent souvent de tomber sur des individus qui n'ont rien à faire en pareils endroits. Fêtards et consommateurs de drogue essayent en vain d'échapper aux forces de l'ordre.

En renfort de ces policiers qui traquent les délinquants dans les sous-sols de la capitale, le commissariat central du 7e arrondissement, situé sous l'Esplanade des Invalides est en première ligne. Rixes sur les quais de Seine, trafic de stupéfiants et vols en bande organisée de scooters, les agents ont fort à faire.