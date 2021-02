“Echappées Belles” : « La Guadeloupe gourmande », samedi 6 février sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 6 février à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Ismaël Khelifa nous emmène en Guadeloupe.

À plus de 7.000 kilomètres de la métropole, la Guadeloupe et ses îles sont une destination idéale pour les amoureux de la nature, les sportifs aguerris et les familles. Posée sur l’arc des Petites Antilles, la Guadeloupe est constituée d'un archipel de 7 îles. « Karukera », comme on la nomme en créole, la partie principale, a la forme d’un papillon, à laquelle sont adjointes les Saintes, Marie-Galante et la Désirade.

En Grande-Terre, pays des champs de cannes, des plages de sable blanc, et des falaises sauvages, on goûte le farniente et aux activités nautiques. Sur l’autre aile, à Basse-Terre, le volcan de la Souffrière trône au milieu du Parc National de Guadeloupe et des anciennes caféières. Les aventuriers viennent se perdre dans sa forêt tropicale et découvrir ses plus belles cascades. Quant aux petites îles, elles offrent des paysages de rêve, et une atmosphère authentique.

Des plages, des cocotiers, du soleil, oui, bien sûr, mais aussi la plongée sous-marine. Les côtes guadeloupéennes offrent de superbes fonds, des Saintes à Marie-Galante en passant par la réserve de Petite-Terre ou encore la côte Sous-le-Vent.

La cuisine guadeloupéenne, riche et colorée, est le reflet du brassage des cultures amérindiennes, européennes, africaine et indiennes. Accras, boudin créole, colombo, bébélé, tourments d’amour… Des mélanges d’épices et de saveurs, salé et sucré, miroirs de l’histoire de l’archipel.

Ismaël Khelifa embarque pour un voyage gourmand à l’autre bout de l’océan atlantique, au cœur de la mer caraïbe. Aux quatre coins des îles de la Guadeloupe, il va goûter aux mets typiques et découvrir les recettes emblématiques. Entre les plats, Ismaël ira se dégourdir les jambes, prendre le large et plonger dans les eaux turquoise de la Guadeloupe.

A la suite de cet inédit, rediffusion à 22:25 du numéro « Iran, de Persépolis à Ispahan »

Au coeur de l'ancienne Perse, loin des clichés que l'on peut avoir sur l'Iran, Sophie Jovillard découvre un autre visage du pays : ses couleurs et merveilles, son accueil chaleureux et le début d'une nouvelle ère.

Des vestiges de l'incontournable Persépolis à Isaphan, la cité des lumières et du savoir-faire, en passant par la dynamique Téhéran et son grain de folie, Shiraz et ses jardins emprunts de poésie ou encore Yazd au coeur du désert salé ; en taxi, en bus comme en snowboard, Sophie offre aux téléspectateurs une aventure faite de douceurs persanes et de mille et une surprises.