“Enquête sous haute tension” « Fous du volant et rodéos sauvages : les nouveaux hors-la-loi de la route », mercredi 10 février sur C8

Mercredi 10 févtier à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, premier épisode de « Fous du volant et rodéos sauvages : les nouveaux hors-la-loi de la route ».

Sur la roue arrière, sans les mains, la moto cabrée : les rodéos sauvages se pratiquent aussi bien à Paris, Marseille ou Lyon. Amoureux de leurs machines, rien ne semble arrêter ces acrobates du guidon. Malgré une nouvelle loi de 2018 qui punit ces comportements illégaux sur la route, les forces de l’ordre ont du mal à freiner ce phénomène.

Un fléau qui ne concerne pas que les motards. Aujourd’hui, certains inconscients roulent à plus de 100 km/h en plein Paris sur des trottinettes trafiquées. Conséquence : les riverains excédés se mobilisent pour chasser de leurs villes ces hors-la-loi qui roulent à tombeau ouvert devant des écoles.

Plus inquiétant, en France on compte 3 000 morts sur la route chaque année et le nombre de cyclistes tués a augmenté de près de 30% en seulement dix ans. Le comportement des conducteurs français est loin d’être irréprochable. Selon certains sondages, à une écrasante majorité, ils reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse ni les distances de sécurité…