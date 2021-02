“Enquête d'action” « Fraudes aux assurances : ces escrocs qui ne reculent devant rien », vendredi 12 février sur W9

Vendredi 5 février à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Fraudes aux assurances : ces escrocs qui ne reculent devant rien ».

En France, la fraude aux assurances représente un marché colossal, plus important encore que le trafic de stupéfiants. Leur coût réel est estimé à 2,5 milliards d'euros par an. Et les premiers pénalisés sont les assurés, car les pratiques frauduleuses entraînent en moyenne un surcoût de cinquante euros sur le montant des cotisations pour chaque contrat.

Pour lutter contre ce fléau, les compagnies d'assurance font désormais appel à des enquêteurs indépendants. Les équipes d'“Enquête d'action” ont suivi sur le terrain ces « privés » du XXIe siècle dont la mission consiste à traquer jour et nuit les escrocs et les confondre. Ils doivent faire preuve de patience et de flair car les stratagèmes mis en œuvre par les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués. Et leur imagination est sans limites !

Certains ne reculent devant rien. Ils inventent des agressions imaginaires, mettent en scène de faux accidents de voiture ou encore, plus incroyable, vont jusqu'à s'amputer volontairement. C'est ce que la justice a estimé dans l'affaire de ce dentiste réputé. Accusé de s'être coupé un doigt pour être reconnu invalide, ce praticien a failli toucher plusieurs millions d'euros d'indemnités de la part de ses assurances, avant d'être démasqué.

Parfois, ce sont des bandes organisées qui orchestrent des escroqueries à grande échelle. C'est le cas de cette affaire dans le sud-ouest de la France. En enquêtant sur une série de vols de voitures suspects, un immense trafic international de voitures a été démantelé. Les équipes d'“Enquête d'action” ont suivi l'agent d'assurances jusque dans les pays de l'Est pour mettre à jour l'arnaque.

Enquête sur des fraudeurs qui seraient prêts à tout pour toucher le jackpot.