“C Politique” dimanche 14 février : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 14 février à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Yves Coppens, paléontologue et anthropologue. En coulisses > réchauffement climatique, la mer de glace en péril. Invitée : Lydie Lescarmontier, glaciologue. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La rencontre

Invités : Eric Fottorino, journaliste et Hugo Marchand, danseur étoile à l’Opéra de Paris. Musées : mais pourquoi restent-ils fermés ? Invitée : Isabelle Bertolotti, directrice du musée d’art contemporain de Lyon. Le document C Politique : le mystère du bébé abandonné. Invitée : Sophie Maley, psychothérapeute.