“Enquête sous haute tension” « Dangers de la route : les vidéos de l’extrême - Spécial USA », mercredi 17 février sur C8

Mercredi 10 févtier à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, premier épisode de « Dangers de la route : les vidéos de l’extrême - Spécial USA ».

Aux États-Unis, désormais 80% des véhicules neufs sont équipés de caméras embarquées. Des caméras mises en avant par les constructeurs et les assurances pour des questions de sécurité.

En France aussi, les ventes de caméras de bord explosent : elles ont été multipliées par 10 en seulement 3 ans. Plus de 370 000 automobiles seraient déjà pourvues de caméras à ce jour en France.

Ces « dashcams », comme on les appelle, filment la route en continu. Elles enregistrent comme jamais auparavant les comportements les plus dangereux. Alcool ou drogue au volant, excès de vitesse délirants, incivilités et rodéos sauvages... ces vidéos enregistrent parfois des millions de vues sur les réseaux sociaux. Comment les forces de l’ordre les utilisent-elles pour retrouver les délinquants de la route ?

Dans ce premier épisode, les journalistes du magazine “Enquête sous haute tension” sont partis aux États-Unis, retrouver les rescapés de dix accidents hors normes. Avec eux, ils reviennent, images à l’appui, sur ces quelques secondes où leur vie a failli basculer.