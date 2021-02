“C Jamy” : Thomas Pesquet sera l'invité de Jamy Gourmaud lundi 1er mars sur France 5

“C Jamy”, le rendez-vous quotidien du savoir et de la connaissance, débute le mois de mars la tête dans les étoiles avec la participation exceptionnelle de Thomas Pesquet lundi 1er mars à 16:55 sur France 5.

Le célèbre spationaute français répond aux questions de Jamy Gourmaud et nous apporte son éclairage sur le sujet du jour, plus que jamais dans l’actualité, Mars : une nouvelle terre pour demain ?

Après le succès de l’atterrissage sur Mars du rover Perseverance, le robot mobile de la Nasa qui a pour mission de chercher des traces de vie ancienne, Jamy et son équipe d’experts décryptent la planète rouge. Pourquoi est-elle rouge d’ailleurs ? Et pourquoi l’appelle-t-on la petite sœur de la terre ? Quelles sont les conditions de vie sur Mars ? Peut-on espérer qu’un jour, un voyage aller/ retour soit possible pour les humains, malgré les colossales contraintes techniques, physiologiques et financières qu’il impose ?

Thomas Pesquet, qui a déjà passé près de 200 jours dans l’espace, enrichit les réponses grâce à sa connaissance scientifique, son expérience de préparation physique et son témoignage de sa vie en orbite.

L’astronaute nous fait l’honneur de son intervention à quelques semaines de son deuxième voyage spatial vers la Station spatiale internationale, à bord d’un vaisseau américain de Space X.

Deux expertes complètent les éclairages de Thomas Pesquet et de Jamy ; Camille Gaubert, journaliste scientifique de Sciences et Avenir La recherche, nous explique ce que sont les paréïdolies et Audrey Gynesty, psychologue, les conditions de vie des astronautes en confinement extrême lors d'un long voyage spatial.

