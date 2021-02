“Cold Case, à la recherche du coupable” : nouveau magazine sur C8 avec Carole Rousseau

Mardi 9 mars à 21:15, Carole Rousseau présentera sur C8 le premier numéro de “Cold Case, à la recherche du coupable” un nouveau magazine consacré aux affaires judiciaires non résolues.

Chaque année, il y a 1 000 homicides en France. Malgré les investigations de la justice, 150 restent non élucidés, parfois bien des années après. Ce sont les fameux « Cold Case ».

Avec l’aide des plus grands experts, Carole Rousseau a réenquêté sur ces crimes non résolus, dans l’espoir de trouver de nouvelles pistes et de découvrir enfin la vérité.

Parmi eux, l’affaire Christophe Doire. Le corps de ce jeune père de famille, âgé de 28 ans, a été retrouvé dans un fossé près de Vichy dans l’Allier, le jour de Noël 1995.

Un crime atroce : le jeune homme a été décapité et encore plus troublant, son meurtrier a laissé une botte à la place de sa tête. Si le corps a été retrouvé, l’enquête, elle, n’a jamais abouti et depuis un quart de siècle, l’auteur de ce meurtre sauvage court toujours...

Qui a tué ce jeune père de famille ? Est-on passé à côté de quelque chose ? Quelqu’un sait...mais qui ? Seule certitude : Christophe Doire connaissait son meurtrier.

Pendant un an, les équipes de “Cold Case, à la recherche du coupable” se sont sommes plongées dans cette affaire hors-norme aux multiples rebondissements. L’un des crimes les plus mystérieux de ces trente dernières années...