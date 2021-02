“Envoyé Spécial” jeudi 25 février sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 25 février à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Le choix d’Envoyé Spécial Isolation : des chantiers risqués ?

Il y a un an, Envoyé Spécial avait testé pour vous une offre alléchante, que vous aviez sans doute reçue dans votre boite aux lettres ou par démarchage téléphonique : l'isolation de votre maison pour 1€ ! Pour voir à quoi correspondait ce tarif imbattable, nous avions loué une maison et vu défiler des entreprises soi-disant spécialisées aux méthodes... pas très rassurantes.

Où en est-on aujourd'hui ? Pour protéger les consommateurs, la loi a changé : le démarchage téléphonique pour proposer des solutions d'isolation est désormais interdite. Suffisant pour dissuader les entreprises ? Pas sûr... L'isolation thermique reste plus que jamais une priorité du gouvernement avec de nouvelles aides pour un public encore plus vaste : de quoi donner à certains artisans peu scrupuleux ou des sociétés mal intentionnées de nouvelles idées ?

Une enquête d'Elvire Beraya-Lazarus / Cat & Cie.

Ils changent le monde La nouvelle vie de Stella et Alex

Ce sont deux aventures bouleversantes qu'Envoyé Spécial a suivi pendant plusieurs semaines : celles de Stella et Alex, deux enfants qui veulent changer de sexe.

Stella est une petite fille de 8 ans qui depuis toujours vit dans un corps de petit garçon. A force de courage et soutenue par toute sa famille, elle a réussi à faire comprendre son mal être et convaincre qu'il n'existe qu'une solution pour se libérer : changer de sexe. Mais pourra-t-elle, si jeune, changer d'état civil ? Que vont dire ses camarades d'école ?

Alex, lui, est né dans le corps d'une petite fille. Et à l'adolescence, il doit se résoudre à une opération de la poitrine. Le jeune homme, entouré par l'amour de sa mère et de ses grands-parents, se transforme et devient peu à peu celui qu'il a toujours été.

Un reportage de Naoufel El Khaouafi, Auberie Perreaut et Vincent Gobert / Capa Presse.