“Echappées Belles” : « Landes, entre océan et forêt », samedi 27 février sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 27 février à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Tiga nous emmène dans les Landes.

Le département des Landes est souvent associé à sa douceur de vivre, ses immenses plages et ses ferias locales. Ces 106 kilomètres de côtes - la plus longue plage d’Europe - regorgent de petites stations balnéaires qui accueillent chaque année des milliers de touristes. Grâce à la multiplicité de ses paysages - alternance de plages, lacs et forêt – les Landes attirent de plus en plus de monde.

Le deuxième plus grand département français n’est pas uniquement un territoire de plages aux sables fins : 70% est occupé par le parc naturel régional des landes de Gascogne. A la fois lieu de gouvernance, réservoir de biodiversité et source d’innovation, le parc s’étend du Bassin d’Arcachon, en Pays de Buch, jusqu’au sud de la Grande Lande et couvre une grande partie de la forêt de pins du massif des Landes de Gascogne. D'une superficie de près d'un million d'hectares, elle est la plus grande forêt artificielle d'Europe occidentale.

Aujourd’hui, la forêt est uniquement exploitée pour son bois, mais les Landais, très attachés à leurs traditions, tentent de perpétuer ce métier d’autrefois.

Les traditions font partie intégrante de la vie des Landais. Sports et jeux traditionnels se pratiquent encore lors des célébrations et des fêtes de village. Et qu’importe l’âge, ici, tout le monde participe. Dès le plus jeune âge, on apprend la course landaise, les chants gascons et le jeu de quille. Tous les étés, le rouge et le blanc s’imposent dans les grandes villes telles que Dax et Mont-de-Marsan mais aussi les plus petits villages. Entre deux danses, les touristes peuvent découvrir plusieurs spécialités locales comme le canard, le pastis ou encore l’armagnac – avec modération.

Tiga part à la rencontre de Landais, de souches ou d’adoptions, amoureux de leur patrimoine.

Les sujets diffusés :

Les Landes vues du ciel

A la recherche des sources miraculeuses

Le sport à la plage

Les Landes au temps de la Préhistoire

Le pastis landais

L’héritage des résiniers.

A 22:25, la soirée “Echappées belles” se poursuivra sur France 5 avec la rediffusion du numéro « Philippines, les couleurs du voyage ».

Bercées par la mer de Chine et l'océan Pacifique, les 7107 îles qui composent les Philippines, le plus grand archipel au monde, ressemblent à un échiquier géant. Des traces des dominations étrangères en provenance d'Espagne, des Etats-Unis, de la diaspora chinoise et du Japon perdurent encore aujourd'hui.

Pour découvrir les différentes facettes du pays, Raphaël De Casabianca prend son départ depuis les îles paradisiaques du sud avant de remonter vers le nord et découvrir les rizières millénaires de la cordillère...

Les sujets diffusés :