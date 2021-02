“C Politique” dimanche 28 février : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 28 février à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invitée : Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féminine, directrice des recherches émérites au CNRS, auteure de "Service ou servitude, essai sur les femmes toutes mains" (Editions du Seuil). Grande philosophe de la pensée féministe, 50 ans de recherche et d’engagement, une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels "Du consentement", sorti en 2007, bien avant que ce mot soit au centre du débat La semaine politique de Arnaud Muller et Gauthier Hartmann. Sur le terrain avec Laure Pollez > Science Po : se taire pour faire carrière. En Coulisses : Faut-il avoir peur d'Erdogan ? Invités : Jean-François Colosimo, historien, essayiste, auteur de "Le sabre et le turban" (Editions du Cerf) et Öykü Gürpınar, étudiante turque en France à l’EHESS, membre du PAUSE (Programme d’Aide à l’Accueil des Scientifiques en Urgence). C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Crise sanitaire, entrer en résistance pour ne pas se décourager. Invités : Thierry Marx, chef cuisinier et Marie-Monique Robin, journaliste, réalisatrice, lauréate du prix Albert-Londres (1995), auteure de "La fabrique des pandémies" (Editions La Découverte). 20h30 : Néo-ruraux, fuir l'enfer de la ville. Sur le terrain avec Laure Pollez > Néo-ruraux : l’apprentissage de la terre. Invités : Valérie Jousseaume, géographe à l’institut de géographie et d’aménagement de l’université de Nantes-CNRS ESO (espaces et sociétés), auteure de "Plouc Pride, un nouveau récit pour les campagnes" (Editions de l’Aube) et Thibault Dupont, ancien reporter, maraîcher bio à Saint-Sylvestre-de-Cormeilles dans l’Eure.