Notre cerveau décrypté dans “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” mardi 2 mars sur France 2

Dans ce numéro inédit, du magazine “Les pouvoirs extraordinaires du corps humain” diffusé mardi 2 mars à 21:05 sur France 2, Adriana Karembeu et Michel Cymes décryptent les pouvoirs extraordinaires du seul organe irremplaçable de notre corp : le cerveau.

Comment fonctionne notre mémoire ? Démonstration avec la neurologue Sarah Benisty, et deux comédiens réputés, François Berléand et François-Xavier Demaison.

Comment améliorer nos capacités de mémorisation ? Guillaume Petit-Jean, champion de France de la mémoire livre ses astuces ludiques et toutes simples.

Quel spécialiste consulter en cas de problèmes de mémoire ? Une patiente se plaint depuis 3 ans, elle passe pour la première fois des tests.

Adriana et Michel évaluent également leur capacité de concentration, sans laquelle le cerveau ne peut être efficace. Grâce à des artistes de cirque, un magicien et un neuro-scientifique, ils comprennent quelles sont les failles de l’attention, et apprennent à se concentrer plus efficacement. Ils donnent aussi toutes les clés pour que notre cerveau soit plus performant, notamment grâce à la méditation. Matthieu Ricard et un neurologue leur donnent, preuves à l’appui, des informations stupéfiantes sur l’impact de cette pratique sur notre cerveau.

Adriana et Michel feront aussi de la danse, réputée pour prévenir le déclin cognitif et psychologique. Dans certains hôpitaux, cette activité aide les patients atteints de la maladie de Parkinson !

Enfin, épaulés par le chef cuisinier William Ledeuil et par Sophie Layé, spécialiste de la neuronutrition, le duo prend conscience qu’une alimentation équilibrée est une clé essentielle de la bonne santé cérébrale.

Bienvenue dans un numéro fascinant avec de nombreux conseils pratiques, pour mieux comprendre et mieux faire fonctionner notre cerveau.