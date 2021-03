“Enquête sous haute tension” : « Tolérance zéro avec les nouveaux radars », mercredi 3 mars sur C8

Mercredi 3 mars à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension”, premier épisode de « Vitesse, stationnement, pollution, nuisance sonore : tolérance zéro avec les nouveaux radars ».

La France compte plus d’un million de kilomètres de routes, c’est l’un des réseaux les plus denses d’Europe et il est sous hautesurveillance. Du contrôle de vitesse au stationnement, jusqu’au défaut d’assurance ou encore le niveau de pollution sonore, les nouveaux radars sont partout. Près de 4 000 sont répartis sur tout le territoire. L’État use d’un arsenal de plus en plus moderne et le nombre de flashs et de contraventions ne cesse d’augmenter.

Face aux retraits de points sur leurs permis, des conducteurs ripostent, aidés par des avocats prêts à s’engouffrer dans les moindres failles du système. Des automobilistes vont même jusqu’à dégrader ou détruire ces radars. D’autres, au contraire, militent pour leur développement.

Pendant un an, les équipes du magazine ont enquêté sur ces nouvelles méthodes de verbalisation, des contrôles de gendarmerie en passant par les sociétés privées.

Radars automatiques, caméras embarquées, vidéo-surveillance… Désormais, sur la route ou en stationnement, la contravention peut tomber à chacun instant.