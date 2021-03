“Complément d'enquête” : « Vaccins : la France dans la seringue ? », jeudi 4 mars sur France 2

Jeudi 4 mars à 22:55, Jacques Cardoze vous proposera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Complément d'enquête” qui sera consacré cette semaine à la vaccination contre le Covid-19.

Emmanuel Macron l’a promis : tous les Français volontaires seront vaccinés avant la fin de l’été ! Mais comment tenir ce pari après des débuts aussi chaotiques ?

Complément d’enquête sur une stratégie vaccinale qui soulève beaucoup de questions. Tandis que la Grande-Bretagne ou Israël vaccinent la population à tour de bras, la France priorise les plus fragiles. Cette stratégie du compte-goutte est-elle la bonne ? Parmi les plus de 75 ans, pourtant prioritaires, beaucoup attendent toujours leur injection : défaillance logistique ou erreur de pilotage ? Et combien y a-t-il de pilotes dans l’avion français ? Ministre de la Santé, Conseil de défense sanitaire, Haute Autorité de Santé, comité citoyen… sans oublier Alain Fischer le « Monsieur vaccin » ! Un mille-feuille administratif qui selon certains expliquerait le démarrage laborieux.

Faut-il y voir un aveu de faiblesse ? Pour organiser sa campagne vaccinale, l’Etat a appelé à la rescousse des cabinets privés dont l’américain McKinsey. En 2019, la « Firme » a généré 10 milliards de chiffre d’affaires pour ses conseils aux entreprises et aux pays du monde entier. Enquête sur un cabinet très influent et ses liens étroits avec la Macronie.

Dans la course aux vaccins, le gouvernement n’est pas le seul à tenter de rattraper son retard. Le champion tricolore Sanofi stoppé en plein élan à cause d’une erreur de dosage dans son futur traitement ! Comment expliquer un tel raté ? Alors qu’il s’apprête à supprimer 400 postes de chercheurs, le « big pharma » paye-t-il le prix de ses choix stratégiques ? Qui sont les Français encore en lice dans la quête du remède miracle ?

Les reportages diffusés :

Tous vaccinés cet été ?

Un reportage de Nathalie Sapena.

McKinsey : petits conseils entre amis

Une enquête de Lilya Melkonian et Julien Daguerre.

Vaccin Sanofi : la chute d’un champion ?

Une enquête de Lorraine Gublin.