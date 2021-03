“La grande librairie” mercredi 3 mars : les invités reçus par François Busnel sur France 5

Mercredi 3 mars à 20:50 sur France 5, François Busnel propose une nouvelle “Grande Librairie”. Voici les invités qui seront à ses côtés cette semaine.

Que signifie avoir 20 ans aujourd’hui ? “La Grande Librairie” donne la parole à trois jeunes écrivains… et à un philosophe qui sait écouter la jeunesse !

Cette semaine, François Busnel reçoit :

Shane Haddad, pour son livre « Toni tout court ».

Aujourd’hui Toni a vingt ans. Elle se regarde dans la glace. J’ai vingt ans. Elle n’a pas l’impression d’avoir vingt ans. C’est son anniversaire et c’est jour de match.

Maxime Lledo, pour son livre « Génération fracassée: Plaidoyer pour une jeunesse libre ! ».

Je vous parle d’un temps que les plus de 20 ans... ne VEULENT pas connaître.

Celui des facs fermées, où les seuls cours délivrés sont en « distanciel », néologisme inventé par des technocrates pour rendre moins insupportables ces centaines d’heures que nous, étudiants, passons rivés devant un écran.

Celui où les petits boulots ont été balayés par la crise. Plus d’événement, plus de restaurant, plus de musée... pour nous permettre d’arrondir nos fins de mois.

Celui sans horizon professionnel, où les stages ont disparu, où la promesse d’un premier emploi en CDI s’éloigne chaque jour davantage.

Le temps où le droit de sortir entre amis, de se voir, de se toucher, de s’aimer n’existe plus.

Où les soirées et les parenthèses interdites sont taxées d’égoïsme coupable par les politiques et les bureaucrates.

Au lieu de penser les solutions concrètes pour sortir notre génération de cette impasse, vous, les sachants, préférez nous discréditer.

Cela fait maintenant un an que nous avons mis nos vies entre parenthèses pour protéger les personnes âgées.

J’ai 22 ans. Et si je peux pester contre certains excès de ma génération, je veux aujourd’hui saluer son courage face au désastre économique, social et écologique que nous allons affronter.

Ce livre est une ode à notre génération fracassée, un plaidoyer pour la liberté.

Djamel Cherigui, pour son livre « La Sainte touche ».

Des mecs comme Alain Basile, vous n’en croiserez pas tous les jours et pas à tous les coins de rue.

C’est dans son épicerie, La Belle Saison, que j’ai fait sa connaissance. Mon père venait de me mettre à la porte et je vagabondais dans les rues en rêvant d’une vie de bohème. Alain, lui, il en avait rien à faire de la bohème et des lilas sous les fenêtres, sa seule ambition était de devenir millionnaire. Pour réussir, il était prêt à tout et avait besoin d’un associé. C’est tombé sur moi. Mais accuser Alain Basile d’avoir chamboulé mon existence reviendrait à reprocher au Vésuve d’avoir carbonisé Pompéi. Sans lui, je n’écrirais pas aujourd’hui.

Si La Sainte Touche raconte les aventures d’un duo improbable avec humour, c’est aussi un pur joyau littéraire, aussi cynique

que romantique. Un roman dans la veine de Karoo de Steve Tesich, de la série Breaking Bad et du film Dikkenek.

François Busnel reçoit également Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue.