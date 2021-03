“Enquête d'action” « Gendarmes de campagne : affaires sensibles en Sologne », vendredi 5 mars sur W9

Vendredi 5 mars à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes de campagne : affaires sensibles en Sologne ».

“Enquête d'action” a suivi le travail de la brigade de Romorantin-Lanthenay, au cœur de la Sologne, une région à 200 kilomètres au sud de Paris. Son terrain d'action : plus de 5 000 kilomètres carrés de campagne et de forêts. Dans ce décor en apparence paisible, les gendarmes sont parfois confrontés à des affaires retentissantes : attaques à l'arme blanche, vols dans les magasins et même trafic de faux billets !

Au quotidien, 150 hommes et femmes se relaient pour venir en aide à la population. “Enquête d'action” les a accompagné sur des missions délicates, face à des individus imprévisibles : le sauvetage périlleux d'une jeune femme en pleine crise de démence, la résolution d'un conflit conjugal ou encore la recherche de l'auteur d'une agression au couteau.

Mais les gendarmes sont également mobilisés sur des investigations au long cours, qui demandent patience et expérience. Victime de vols à répétition, un commerçant a réclamé leur intervention : il soupçonne l'une de ses vendeuses de se servir dans la caisse. Les enquêteurs vont mettre à jour une combine bien rôdée... Une autre équipe est sur la piste d'un réseau qui écoule des faux billets. Le groupe a été repéré dans un village de vacances, un lieu inhabituel pour une interpellation...