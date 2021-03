“Echappées Belles” : « Rwanda, le pays aux mille collines », samedi 6 mars sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 6 mars à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Sophie Jovillard nous emmène au Rwanda.

Surnommé la Suisse ou encore le Singapour de l'Afrique, le Rwanda sonne comme une sorte d'Eldorado encore préservé. Ici, l'écologie fait partie des priorités et les femmes sont majoritaires au Parlement. Une nation moderne, qui tente de préserver au mieux sa nature fantastique, comme par exemple le gorille des montagnes, animal emblématique du pays.

Les habitants de ce petit pays débordent d'une énergie créatrice et réalisent leurs rêves qu'il s'agisse d'art ou d'entreprenariat.

Sophie emmène le téléspectateur à leur rencontre…

Sujets diffusés au cours de l'émission :

Les femmes au pouvoir

Sanctuaire vert

Les vaches sacrées

Les travailleurs du lac

Le pays du vélo

L'Afrique du futur.

A la suite de cet inédit, France 5 poursuivra sa soirée “Echappées Belles” avec la rediffusion du numéro « Guatemala, en terre Maya ».

Le Guatemala attire d'abord les étudiants qui viennent y apprendre l'espagnol à des prix très attractifs, ensuite les amoureux de nature et de découverte. En effet, des paysages somptueux composés de volcans, de lacs, de plages de sable fin et de jungles aux villages séculaires et aux majestueux sites archéologiques mayas, le secteur touristique bénéficie de nombreux atouts.

Au pays du printemps éternel, 60% de la population est indigène. On y compte autant de peuples, de cultures et d'habits traditionnels !

Jérôme part sur cette terre de la biodiversité où tout commence par l'observation de cet environnement unique...

Sujets diffusés au cours de l'émission :