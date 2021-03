“Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” : Affaires Virginie Bluzet & Katell Berrehouc, samedi 6 mars sur France 2

Samedi 6 mars à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” qui sera consacré cette semaine à l'affaire Virginie Bluzet ainsi qu'à l'affaire Katell Berrehouc.

Affaire Virginie Bluzet Au bout de 24 ans, la piste d’un tueur en série ?

Le 7 février 1997, Virginie Bluzet, 21 ans, disparaît après une soirée passée avec des amis, à Beaune, en Côte d’or. Les dernières personnes à l’avoir vue vivante racontent qu’elles l’ont vue monter à bord d’un 4x4 conduit par un homme avec lequel elle se disputait. Et puis plus rien…

Le corps de Virginie est retrouvé un mois plus tard, échoué sur les berges de la Saône. Ses mains sont menottées, son visage est bâillonné et recouvert d’une taie d’oreiller. Très vite, les gendarmes croient tenir un suspect mais ça ne donne rien.

En 2002, un non-lieu est prononcé. L’enquête s’enlise. Jusqu’à ce qu’en 2004, le père de Virginie rejoigne l’association des disparues de l’A6 qui regroupe les familles de jeunes femmes retrouvées assassinées dans la région.

Le dossier est alors pris en main par un cabinet d’avocats spécialisés dans les cold cases. Et si Virginie avait été victime d’un tueur en série ? En décembre 2020, la cours d’appel de Dijon a ordonné de nouvelles investigations pour découvrir la vérité sur la mort de Virginie Bluzet.

Une enquête de Rim Khalifa.

L'Affaire Katell Berrehouc

La première enquête

Le 13 mai 1995 à Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise), Katell Berrehouc, 19 ans, étudiante en hyphokâgne, est découverte étranglée sur le lit de ses parents. Les nouvelles vont vite dans cette ville bourgeoise et très calme du nord de Paris; la mort de Katell provoque la stupéfaction.

Les gendarmes de la SR de Versailles privilégient dans un premier temps la piste familiale. En effet, des traces de spermes ont été relevées sur la scène de crime. Les analyses ADN, encore très rares à l’époque, révèlent que ce sperme est celui du frère de Katell. Celui-ci est interrogé ainsi que tous les proches de la jeune fille. Mais rapidement, l’enquête débouche sur une impasse. Le frère de Katell est finalement mis hors de cause. D’autant plus que d’autres traces ADN ont été retrouvées sur le corps de Katell, et celles-ci ne correspondent à aucun profil répertorié. À l’époque, il n’existe pas encore de fichier centralisé des empreintes génétiques. Le FNAEG ne sera créé qu’en 1998.

Les investigations prennent alors une tournure tout à fait exceptionnelle. Toute la population de la ville d’Auvers-sur-Oise est prélevée, plus de 6000 habitants… Les enquêteurs mettent en place de gros moyens se calquant sur une campagne similaire qui avait été effectuée en Bretagne à Pleine-Fougères, dans le cadre des investigations sur le meurtre de Caroline Dickinson. Mais cela ne donne rien. Plus tard, la piste Fourniret sera également étudiée. Là aussi, c’est l’impasse.

La relance des investigations

En 2017, le parquet de Pontoise lance le “Projet Cold case”. “Nous voulons relancer ces dossiers qui n’ont pas été élucidés. Aujourd’hui nous bénéficions des progrès scientifiques, les fichiers se sont renforcés” explique alors le procureur Eric Corbaux. L’affaire de la mort de Katell est relancée.

De nouvelles analyses ADN sont effectuées sur des particules découvertes sous les ongles de la victime. Le profil ainsi réalisé est passé au fichier. Il correspond à celui d’un homme arrêté pour des violences physiques et sexuelles commises sur sa compagne en 2011. Il est arrêté en juillet 2018. A l’époque de la mort de Katell, l’homme était vendeur ambulant de lithographies. Depuis, il est devenu courtier en assurances. Il est père de famille. Interrogé, il reconnaît être passé ce jour-là à Auvers-sur-Oise mais nie le meurtre. Il est cependant mis en examen.

La résolution de l’enquête

Aujourd’hui, son avocat remet en question la pertinence et la méthodologie scientifique de ces nouvelles analyses ADN. Dans cette affaire, il a demandé à ce que d’autres ADN inconnus découverts sur la scène de crime soient investigués. Son client a été libéré par la cour d’appel de Versailles en attendant les résultats de l’enquête.

Une enquête de Cyrielle Adam.