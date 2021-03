“Enquête Exclusive” « Chasseurs de Daesh : la grande traque », dimanche 7 mars sur M6

Dimanche 7 mars à 23:10 sur M6, Bernard de la Villardière vous proposera de suivre un nouvel inédit du magazine “Enquête Exclusive” : « Chasseurs de Daesh : la grande traque ».

En mars 2019, il y a exactement deux ans, l'État islamique perdait les derniers territoires de son « califat » (Syrie et Irak). Si Al Baghdadi, son chef sera tué par les forces spéciales américaines quelques mois plus tard, Daesh n'est toujours pas mort. De nombreux djihadistes, dont des Français, ont été arrêtés et condamnés. Mais d'autres courent toujours. Ils seraient même plusieurs centaines à s'être réfugiés en Europe où ils vivent aujourd'hui en toute impunité. Où se cachent-ils ? Sous quelles identités ? Quelle est leur nouvelle vie ? Sont-ils des bombes à retardement ?

À l'instar des chasseurs de nazis après la Seconde Guerre mondiale, une poignée d'hommes traque les anciens terroristes de Daesh. Une traque souvent au péril de leur vie, sur le terrain mais aussi sur les réseaux sociaux et le dark net. Ces chasseurs de l'ombre ont, pour beaucoup, subi les exactions de l'État islamique.

Ahmad a perdu son père et son frère, tués par les djihadistes en 2014. Depuis, il a créé un réseau d'une trentaine d'enquêteurs journalistes-citoyens. Depuis Istanbul où il s'est réfugié, il publie régulièrement sur son site internet le résultat de leurs enquêtes. Des informations qui ont déjà abouti à des coups de filets retentissants. Avec lui, et sur la foi de nombreux éléments (témoignages, photos, vidéos), les équipes d'“Enquête Exclusive” ont notamment remonté la piste de deux anciens djihadistes présumés qui vivent aujourd'hui en Allemagne, l'un d'eux y tient un salon de massage.

En France, l'année dernière, un premier djihadiste accusé de crimes de guerre a été arrêté à Marseille. Il s'appelle Islam Allouch, c'est le porte-parole du groupe radical Jaich al Islam. Comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet ? Aujourd'hui, en attente de son jugement, “Enquête Exclusive” reviendra sur son histoire à la lumière de nouveaux éléments.

Cette dénonciation des exactions de l'État islamique est extrêmement risquée. Abdul Kader Al Raqqaoui a failli perdre la vie. Après avoir décapité son jeune frère, les tueurs de Daesh ont voulu le faire taire. Laissé pour mort après trois balles dans la mâchoire et le cou, il s'est réfugié en France et nous a raconté son histoire terrifiante.

Les « Chasseurs de Daesh : la grande traque », une enquête inédite au moment même où l'organisation terroriste reprend des forces en Irak et en Syrie.