“C Politique” dimanche 7 mars : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 7 mars à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Roger-Pol Droit, philosophe, écrivain, co-auteur de « Le sens des limites » (Editions de l’Observatoire). Philosophe et écrivain, il publie "Le sens des limites" (éditions de l’Observatoire). Un livre clef qui offre une grille de lecture de notre époque, où la question des limites est partout : limites de notre système économique, limites de la science, limites de l’exploitation des ressources naturelles, limites de nos libertés aussi. La semaine politique de Arnaud Muller et Gauthier Hartmann. En Coulisses : Israël, le retour à la vie. Sur le terrain avec Laure Pollez > Rixes : l'engrenage de la violence. Invités : Romain Colas, maire de Boussy-Saint-Antoine (Essonne) et Aoua Diabaté, mère de Hismael Diabley Junior décédé rue de la Roquette. C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 Corps des femmes, comment sortir de la représentation masculine? Invités : Georges Vigarello, historien, auteur de "Histoire de la fatigue" (Editions du Seuil) et Michelle Perrot, historienne, spécialiste de l’histoire des femmes. 20h20 : Loana, icône de la téléréalité. Invité : Paul Sanfourche, journaliste, auteur de "Sexisme Story, Loana Petrucciani" (Editions du Seuil). Le document C politique : Les vies brisées de l'Androcur. Invitée : Delphine Bauer, journaliste et auteure de "Mauvais traitements : Pourquoi les femmes sont mal soignées" (Editions du Seuil).