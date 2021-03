“e=m6” : spéciale 30 ans, M6 fête 30 ans de vie quotidienne, dimanche 14 mars

Pour ses 30 ans, le magazine “e=m6”, présenté par Mac Lesggy, vous propose un grand voyage dans le temps dimanche 14 mars à 20:25 sur M6.

Pour ses 30 ans, “e=m6” vous propose un grand voyage dans le temps et vous ramène à l’année de sa création... en 1991 !

Aux premières pages web, à la fin de l’URSS, à la télévision à 6 chaînes, aux grosses télévisions cathodiques, au minitel et à la folie de la “Bruelmania”!

Pour cette spéciale 30 ans, “e=m6” passera en revue 3 thèmes: nos téléviseurs, nos outils de travail au bureau, et côté alimentation, les aliments déshydratésavec le “Tang”et le“Bolino”, 2 stars des années 90 !

Comment est-on passé des grosses télévisions cathodiques à des écrans ultra–fins? À quoi ressemblaient les premiers ordinateurs et comment ont-ils évolué ? Les aliments déshydratés “prêt-à-l’emploi”existent-ils toujours ?

Au programme de ce numéro spécial, des décors et des costumes typiques des années 1990, des images d’archives des premières émissions avec Mac Lesggy et ses célèbres lunettes zébrées, des publicités de l’époque, des enfants d’aujourd’hui qui vont découvrir des objets et des technologies antérieures à leur naissance !

Comme toujours des scientifiques décortiqueront à grand renfort d’expériences ludiques tous ces objets emblématiques de notre quotidien en 1991... et leurs équivalents version 2021 !

Ordinateurs géants, télex : comment travaillait-on en 1991 ?

Une salle avec 10 bureaux, 2 ordinateurs énormes qui occupent 2 tables et que l’on se partage, des employés qui fument encore tout en travaillant, des téléphones fixes à cadrans, un minitel, un “Télindex”en guise de répertoire téléphonique, des annuaires en papier... Voilà à quoi ressemblait un bureau typique au début des années 90 !

Aujourd’hui à l’ère de l’open space et du flex office, de l’ordinateur portable poids plume, du smartphone et des visio conférences par internet, cela semble fou ! Et surtout on se demande comment nous faisions pour travailler !

“e=m6” va vous expliquer comment fonctionnaient deux des outils les plus emblématiques : le Télex - appelé aussi téléscripteur - et l’ordinateur version 1991. Les télex, ce sont des espèces de machines à écrire connectées entre elles! Comment le télex transmet-il instantanément les messages ? Et bien grâce à des petits rubans perforés. On peut même écrire ses messages à l’avance et laisser le Télex les taper ! Le Télex a ensuite été remplacé par le fax, que nous utilisons encore un peu.

L’autre outil qui semble tout droit sorti de l’âge de pierre, c’est l’ordinateur version 1991. Pourquoi prend-il autant de place ? À quoi sert la tour ? L’écran est noir, le curseur et les lettres que nous tapons s’affichent en vert. Comment sommes-nous passés à la couleur ? Et comment fonctionnent les disquettes VS une clé USB ? Vous allez tout savoir!

En revisitant notre passé, vous allez découvrir à quel point nos moyens de communication et nos outils de travail ont évolué en l’espace d’une trentaine d’années !

Tang, Bolino : la nourriture du futur version 1990 !

En 1991, quand on se projette en l’an 2000, on imagine le futur comme un film de science-fiction: voitures volantes, robots quasi humains et aliments ultra technologiques ! Parmi ces produits révolutionnaires: les aliments déshydratés et en poudre, tout droit inspirés des aventuriers et des astronautes !

1ère poudre très populaire: le Tang ! Diluée dans de l’eau, elle donnait une boisson goût orange (la plus emblématique), citron, pêche-abricot, framboise, fruits exotiques... Mais la particularité étonnante du Tang orangeest qu’au départ, il ne contenait pas d’orange ! Comment pouvait-on obtenir une boisson goût orange sans orange ? Quels étaient les ingrédients de cette “boisson magique” ?

L’autre aliment futuriste emblématique des années 1990 : le Bolino ! Des repas déshydratés (hachis parmentier, pâtes en sauce, couscous, lentilles, riz à l’espagnole...) auxquels il suffisait d’ajouter de l’eau chaude, d’attendre quelques minutes pour que ce soit prêt ! Mais comment déshydrate-t-on un aliment ? Les techniques de déshydratation ont-elles changées entre 1991 et aujourd’hui ? Le repas déshydraté a-t-il les mêmes qualités nutritionnelles qu’un repas frais ? Quelle est la différence entre des aliments déshydratés et lyophilisés ? Les spécialistes de “e=m6” vous disent tout !

Tube cathodique vs écrans dernière génération : la télé de 1991 vs celle de 2021 !

En 1991, nos téléviseurs étaient d’énormes cubes ! 50 kilos et jusqu’à 43 centimètres de profondeur ! Que cachaient-ils sous leur gigantesque carcasse ? Comment cela fonctionnait-il ? Vous allez découvrir que les points de l’image s’allumaient les uns après les autres alors que nos yeux percevaient une image complète ! Comment est-ce possible ?

Aujourd’hui, nos écrans de télévision n’ont rien à voir ! Beaucoup plus grands, beaucoup plus fins et incroyablement plus définis ! Et en 16/9 au lieu du 4/3. Ils reposent dorénavant sur des technologies miniatures: les LED et les OLED ! Mais comment ça marche? “e=m6” compare nos téléviseurs à ceux du passé.