“Le Monde de Jamy” : « Réchauffement climatique : comment protéger nos montagnes ? », mercredi 10 mars sur France 3 (vidéo)

Mercredi 10 mars à 21:05, Jamy Gourmaud vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Le monde de Jamy” qui sera consacré aux conséquences du réchauffement climatique sur les montagnes.

Des avalanches en hiver aux laves torrentielles en été, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur nos montagnes ? Quelles solutions pour les protéger ? Durant une année, Jamy a parcouru nos massifs avec ceux qui tentent de les préserver.

Ces images ont frappé les esprits : des pans entiers de montagne qui s’effondrent lors des canicules. La mer de Glace, le plus grand glacier français, qui fond à vue d’œil. Des stations de ski qui se font livrer de la neige par hélicoptère pour parer à la douceur hivernale…

Comment nos montagnes font-elles face au réchauffement climatique ? Jamy accompagne les glaciologues, scientifiques et alpinistes mobilisés à leur chevet.

Fortement touchées par la pandémie de la Covid-19, les stations de ski vont aussi devoir faire face à un défi majeur : la raréfaction de l’or blanc. Les canons à neige sont-ils la seule solution ? Comment réduire l’empreinte environnementale des sports d’hiver ? Jamy nous fait découvrir les nouvelles parades.

Le changement climatique a également un impact sur les avalanches : elles deviennent plus lourdes et plus destructrices. Comment nous en protéger ? Jamy rejoint une équipe de scientifiques, des « chasseurs d’avalanches », qui les déclenchent pour les étudier au plus près.

L’été aussi, nos montagnes sont fragilisées. Canicule après canicule, les effondrements se multiplient. Suspendu dans le vide à 3 800 mètres d’altitude, Jamy ausculte le cœur de nos parois : comment les surveiller pour protéger nos infrastructures d’altitude. ?

Enfin, un autre phénomène prend de l’ampleur : les puissantes coulées de boue qui menacent les villages d’altitude. Au cœur d’un site naturel unique au monde, Jamy nous montre comment ces impressionnantes coulées se forment, et les stratégies pour nous en protéger.

Intervenants :

Florence Naaim, ingénieure-chercheuse INRAE, directrice de l'Unité de recherche Erosion Torrentielle Neige et Avalanches,

Xavier Ravanat, technicien instrumentation INRAE,

Samuel Morin, ex-directeur du Centre d’études de la neige Météo France / CNRS et auteur du dernier rapport du GIEC sur la partie Enneigement,

Ludovic Ravanel, géophysicien – Laboratoire EDYTEM / Université de Savoie - CNRS,

Florence Magnin, géophysicienne – Laboratoire EDYTEM / Université de Savoie - CNRS,

Pierre Huguenin, ingénieur et guide de Haute Montagne – Institut fédéral de recherche WSL / SLF.