“Génération Ushuaïa” « Héroïnes de nature : Kerstin et les raies manta géantes », samedi 13 mars sur TF1

Samedi 13 mars à 10:40, Fanny Agostini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de “Génération Ushuaïa” qui nous emmène cette semaine au Pérou.

Ce samedi, Fanny Agostini nous emmène au Pérou, à la rencontre d'une de ces femmes grâce au documentaire Héroïnes de nature : Kerstin et les raies manta géantes.

Au départ des faits, la disparition programmée d'une espèce : la raie manta géante. Et puis, une réaction : le refus de cette fatalité. Où se situe l'Homme dans ce drame et que peut-il faire ? Elle a conscience de l'ampleur du problème, elle se sait responsable autant que ses semblables et elle cherche des réponses...

Elle s'appelle Kerstin Forsberg, elle est péruvienne, scientifique et engagée. Partons à sa rencontre.