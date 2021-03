“Anti-complot, l'émission” : nouveau rendez-vous sur LCI avec Bénédicte Le Chatelier & Thomas Huchon

Dès le 12 mars, Bénédicte Le Chatelier ouvre son club à Thomas Huchon, auteur, journaliste, spécialiste du complotisme. Mieux comprendre pour mieux déconstruire les théories du complot, c'est la ligne directrice de cette émission à suivre tous les vendredis à 15h sur LCI, canal 26.

A l’ère des fake news, de la remise en cause de la parole publique et d’une pandémie qui offre un terrain propice au développement des théories du complot, LCI propose la première émission qui décrypte, analyse et déconstruit ces mécanismes avec l’un des meilleurs spécialistes de ces phénomènes qui s’infiltrent et menacent nos démocraties.

Thomas Huchon s’y consacre depuis des années. Aux côtés de Bénédicte Le Chatelier, il donnera aux téléspectateurs de LCI toutes les clés pour comprendre pourquoi complotisme et conspirationnisme séduisent et tous les outils pour les détecter.

“Anti-complot, l'émission” présentée par Bénédicte Le Chatelier avec Thomas Huchon à suivre dès vendredi 12 mars 2021 à 15:00 sur LCI.