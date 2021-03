Hapsatou Sy parle de son nouveau magazine, “Secrets de conso”, sur RMC Story

Mercredi 17 mars à 21:05, Hapsatou Sy présentera sur RMC Story le premier numéro d'un nouveau magazine “Secrets de conso” va décrypter les secrets de la consommation qui impactent notre quotidien.

Ce nouveau rendez-vous abordera ces thématiques qui sont, plus que jamais, au coeur des préoccupations des français. Reportages, enquêtes, coulisses et success story, “Secrets de conso” décèlera les nombreux secrets du

pouvoir d’achat et de la consommation.

L'expérience de l'entreprenariat d'Hapsatou Sy guidera les téléspectateurs pour comprendre les rouages de l’un des éléments essentiels de notre économie : la consommation.

Ambassadrice de l’entreprenariat féminin, vous présentez un nouveau magazine intitulé « Secrets de conso », pourquoi avoir accepté cette nouvelle expérience télé ?

J’ai accepté cette nouvelle expérience télé, car je suis une femme de challenge. J’aime vivre de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles équipes, afin de progresser en permanence. J’ai été honorée que l’on vienne me chercher. Puis j’ai apprécié la jeunesse et le dynamisme des équipes. C’est un challenge que j’entends relever avec brio, évidemment pas seule, mais bien entourée ! Je nous souhaite à tous, un joli succès.

Quelles seront les thématiques abordées dans les premiers numéros ?

Nous aborderons toutes les thématiques Conso qui sont dans le quotidien des français. L’idée est de leur permettre d’apprendre des choses de manière à consommer différemment et/ou de prendre conscience de l’importance de consommer mieux. Sur les thématiques abordées, nous parlerons notamment de la Saga Club Med !

À seulement 24 ans vous créez votre propre entreprise. Quel regard portez-vous sur l’entreprenariat aujourd’hui ?

Après la crise que vient de traverser notre monde, celui-ci est plus que jamais d’actualité. Les gens ont soif de liberté, ils se rendent compte que l’entreprenariat nous permet de nous réaliser en tant qu’être humain. L’entreprenariat n’est pas seulement de créer son entreprise, c’est décider de changer sa vie, prendre une décision majeure qui va impacter son quotidien. Cela nous permet d’être plus créatifs, d’être force de proposition, et de se remettre en question pour donner du sens à nos actions.