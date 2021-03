“C Politique” dimanche 14 mars : sommaire & invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Dimanche 14 mars à 18:35, Karim Rissouli présentera en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C Politique” qui proposera près de 2 heures 30 de reportages, d'analyses et de décryptage du monde qui nous entoure. À ses côtés, Camille Vigogne Le Coat, Anelise Borges et Laure Pollez et Thomas Snégaroff.

C POLITIQUE > 18.35 À 19.50

Invité : Aurélien Bellanger, écrivain, auteur de « Téléréalité » chez Gallimard. Sur le terrain > Sciences Po Grenoble, des enseignants accusés d’islamophobie En plateau : Patrice Romain, ancien proviseur de collège auteur de « Requiem pour l’Education Nationale ». C POLITIQUE, LA SUITE > 19.55 À 20.45 La douloureuse question des origines : En plateau : Pierre Nora, historien et Rachel Khan, comédienne. Le Mag > Essais nucléaires, la fin d’un mensonge d’Etat ? En plateau : Tomas Statius, journaliste et Jean-Luc Sans, ancien militaire français de la Marine Nationale.