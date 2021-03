“Dimanche en politique” : Stanislas Guerini est l'invité de Francis Letellier ce 14 mars sur France 3

Ce 14 mars à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Stanislas Guerini, délégué général de La République en marche, député de Paris.

Un an après le déclenchement du premier confinement, la France se retrouve toujours face à des hôpitaux saturés, des confinements partiels et un couvre-feu dès 18 heures. Le vaccin "made in France" n’existe toujours pas et seulement 6% de la population française est vaccinée. Impatients ou résignés, les Français attendent leur tour et espèrent un retour rapide à la vie normale...

C’est dans ce contexte que se préparent déjà les élections régionales et départementales prévues en juin et que les partis se mettent en ordre de marche pour 2022. Quel sera le rôle de LREM, le parti présidentiel, dans la future campagne ?

Stanislas Guerini sera interrogé par Francis Letellier, avec le regard et les questions de Sophie de Ravinel, journaliste politique au Figaro.