“Enquête sous haute tension” : « Course poursuite, alcool, addiction : un été chaud sur la Côte d’Azur », mercredi 17 mars sur C8

Mercredi 10 mars à 21:15, Carole Rousseau vous proposera de suivre sur C8 un nouvel inédit du magazine “Enquête sous haute tension” dont le thème sera cette semaine « Course poursuite, alcool, addiction : un été chaud sur la Côte d’Azur ».

Chaque année, plus de onze millions de touristes se rendent sur la Côte d’Azur. L’été, la ville de Mandelieu, ses plages et sa douceur de vivre font le bonheur des vacanciers. Mais cette affluence s’accompagne d’une augmentation de la délinquance : vols, ivresse et agressions sont monnaie courante. Pour faire face à ces infractions, la police municipale multiplie les patrouilles.

Grâce à un important réseau de vidéosurveillance, les forces de l’ordre disposent d’un atout précieux pour prendre les délinquants la main dans le sac.

Qu’ils soient à moto ou en voiture, les policiers, comme Charly, prônent la tolérance zéro notamment face aux nouvelles addictions, comme la consommation de protoxyde d’azote. Plusieurs personnes ont déjà perdu la vie en France à cause de ce gaz hilarant.