“Secrets de conso” : « Faut-il se méfier de nos aliments préférés ? », mercredi 17 mars sur RMC Story avec Hapsatou Sy

Mercredi 17 mars à 21:05, Hapsatou Sy présentera sur RMC Story le premier numéro du magazine “Secrets de conso” dont le thème sera : « Faut-il se méfier de nos aliments préférés ? ».

Avec la crise économique, les habitudes de consommation des français ont changé. Et pour se nourrir, ils sont à la recherche de solutions moins coûteuses.

Aujourd’hui les produits low-cost représentent plus d’un tiers du marché alimentaire. Mais comment les industriels font-ils pour casser les prix de ces produits de grande consommation ?

Pour le comprendre, “Secrets de conso” a enquêté sur trois produits premier prix qui sont parmi les plus populaires : la pizza, le plat cuisiné le plus vendu en France, le poulet, autre grand succès de la nourriture à bas prix et les sushis, longtemps réputés comme un produit de luxe.

Tous ces produits suscitent des interrogations auxquelles “Secrets de conso” répondra dans ce nouveau rendez-vous.