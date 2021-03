“Antidote” : Michel Cymes reçoit Bruno Solo dimanche 21 mars sur France 2

Dimanche 21 mars à 17:40, Mychel Cymes présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Antidote”, un un talk show positif et optimiste autour de la santé, la science et la médecine.

Pour ce nouveau numéro, c'est en compagnie de Bruno Solo que Michel Cymes, entouré des chroniqueurs Cécile Djunga (la testeuse tous terrains), Farah Kesri (la vétérinaire), Major Mouvement (le kiné 2.0), et Fabien Olicard (le mentaliste), passe au crible de son expertise médicale et de celle de sa bande, nos connaissances, nos idées reçues, nos croyances et plus généralement toutes les questions que l'on se pose en matière de santé.

Expériences, jeux de mémoire, tests, quiz, mini-reportages, happenings… sont autant de manières d'aborder par le prisme de la science, les idées reçues en matière de santé, les mystères du corps humain, les pouvoirs incroyables du cerveau, les secrets de notre comportement.

Ce nouveau rendez-vous au ton léger, nous permet d’apprendre, d’élargir et de tester nos connaissances en matière de santé, de médecine. Le tout en s’amusant, avec une bonne dose de détente et d’humour.

Au sommaire de l'émission :

Notre comportement moral est-il influencé par les autres ?

La chronique de Major Mouvement : A quoi servent réellement nos rotules ?

Le Crash Test de Major Mouvement : Le radar de posture (une invention coréenne pour corriger nos mauvaises positions au bureau).

La chronique de Cécile Djunga : Comment connaître l'âge de nos oreilles ?

Comment doper notre cerveau grâce à l'électricité ?

La chronique de Fabien Olicard : le "Mind test", les idées reçues sur notre cerveau.

La chronique Farah Kesri : Les animaux ont-ils des accents comme nous ?

"C'est quoi le pire ?" : Avoir toujours mal ou ne jamais avoir mal du tout ?

"La grosse expérience" : Notre corps est-il un bon thermomètre ?

“Antidote”, c'est l'antidote au flux d'informations parfois contradictoires ou fausses, aux approximations, aux idées reçues, et à la morosité ambiante.