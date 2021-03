“Echappées Belles” : « Le Pays Basque de village en village », samedi 20 mars sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 20 mars à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Sophie Jovillard nous emmène au Pays Basque.

De village en village, le Pays Basque nous amène au coeur de son authenticité. De Guéthary, la petite perle de la côte basque au village d’Espelette, en passant par Sare, où se trouve l’emblématique train de la Rhune, Sophie Jovillard partira à la découverte du littoral, des vallées et des montagnes basques.

De ses anciens villages de pêcheur sur la Côte Atlantique à ses bourgs médiévaux nichés aux pieds des Pyrénées, le Pays basque pourrait se résumer en un mot : authenticité. En France, situé aux confins du Sud-Ouest, il s’étend au sud du fleuve de l’Adour, entre côte Atlantique, Pyrénées et Béarn.

Trois provinces historiques marquent son territoire sur l’Hexagone : la Basse-Navarre, le Labourd et la Soule.

Sujets diffusés au cours de l'émission :

Carte d’identité du pays basque

Sur le chemin de Compostelle : Saint-Jean-Pied-de-Port

A Ciboure, dans le thon tout est bon

La force basque

Charcutière au nom de la Soule

Pour qu’âmes vivent dans la vallée.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end à New-York ».

Sophie Jovillard s'apprête à passer un week-end à New York ! Capitale des superlatifs, du « small is big », ici tout est plus grand et donne le vertige.

New York est une ville en perpétuel mouvement où rien n'est figé. Le cœur de la ville, Manhattan, renaît des cendres du 11 septembre et attire maintenant plus de 60 millions de touristes par an, notamment grâce à l'One World Trade Center, inauguré en 2015.

Alors que le centre et le sud de l'île de Manhattan ont longtemps résumé une visite de la ville, de nouvelles frontières se dessinent aujourd'hui dans les cinq " boroughs ". Chaque quartier révèle un visage différent, entre alternatif, gentrifié, lanceur de tendance et attaché aux traditions.

Sujets diffusés au cours de l'émission :