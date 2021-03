“Dimanche en politique” : Nicolas Dupont-Aignan est l'invité de Francis Letellier ce 21 mars sur France 3

Ce 14 mars à 12:10 sur France 3, “Dimanche en politique”, le magazine politique de France 3, reçoit Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne et président de Debout la France.

Pas de victoire dans la lutte contre le Covid-19 depuis un an. Au contraire, l’exécutif doit se résoudre à un tour de vis supplémentaire dans certaines régions, et notamment en Ile-de-France. En cause, des variants plus agressifs et plus contagieux, des hôpitaux en manque de lits de réanimation et une campagne de vaccination qui marque le pas avec toujours des inquiétudes sur le vaccin AstraZeneca.

A l’approche des beaux jours tant espérés, les Français dépriment un peu. Ont-ils la tête aux élections régionales et départementales annoncées pour le mois de juin ? La question de leur tenue se reposera d’ailleurs dans quelques jours, en fonction de l’état sanitaire du pays.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, la principale échéance reste celle de 2022 pour laquelle il a formulé une troisième candidature. Cette fois, pas de mariage annoncé avec Marine Le Pen. Y aura-t-il un retour vers la droite ou un cavalier seul ?

Il sera interrogé par Francis Letellier, avec le regard et les questions d'Isabelle Ficek, journaliste politique aux Echos.