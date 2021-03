“Les enquêtes d'Affaire conclue” : « L'histoire du buste de Rodin », mardi 23 mars sur France 2

Mardi 23 mars à 23:05 sur France 2, juste après le prime “Affaire conclue” au au château de Pierrefonds, Sophie et Harold se lanceront dans une enquête incroyable sur les traces du « Buste de Suzon » d’Auguste Rodin.

Ce « Buste de Suzon » d’Auguste Rodin a été vendu sur le plateau d’Affaire conclue le 6 novembre 2018. Ce buste en bronze avait alors pulvérisé le record de vente d’un objet dans l’émission en étant vendu 7 100 euros.

Sophie et Harold vous feront découvrir l’histoire de cet objet d’exception signé du plus célèbre sculpteur français : Auguste Rodin à travers différents lieux et en rencontrant différents intervenants.

Ils reviendront sur la vie de cette pièce, symbole de toute une époque et s’interrogeront sur l’impact qu’elle a eu sur l’artiste et sur ses œuvres.