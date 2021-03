“66 minutes” dimanche 21 mars sur M6 : les reportages diffusés cette semaine (vidéo)

Ce dimanche 21 mars à partir de 17:20, Xavier de Moulins vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine “66 minutes”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Une famille à l'incroyable talent

En décembre dernier, la famille Lefèvre a remporté l’émission “La France a un incroyable talent”. Versaillais, ouvertement catholiques, adeptes de musique sacrée, portrait de cette famille incroyable.

Les derniers gardiens d'immeuble

On les appelle Gardiens, Concierges ou Régisseurs et ils savent se rendre indispensables en rendant de multiples services. Mais aujourd'hui leur nombre est en chute libre car ils coûtent trop chers aux copropriétés.

Le Donut c'est l'Amérique !

C'est une pâtisserie qui vient tout droit des États-Unis : le donut qui ressemble a un beignet couvert d'un glacage a traversé l'atlantique et séduit aujourd'hui de plus en plus les français, on le trouve même sur les tables de certains étoilés.

Trous géants : quand le sol disparaît !

Des trous géants qui se forment subitement dans les jardins ou même dans des maisons, c'est le drame de beaucoup d'habitants dans certaines régions qui se retrouvent sans solution devant ce curieux phénomène naturel imprévisible.

Le Grand Format 66 Minutes

Rome : la dernière semaine de Dolce Vita

C'était la dernière semaine de Dolce Vita à Rome avant que la Ville Ouverte ne se referme : aperitivo en terrasse, glaces à l'italienne et douceur de vivre, comment les 15000 français qui y vivent en ont profité ? C'est le Grand Format 66 Minutes ce dimanche 18:40 sur M6.