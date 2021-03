“Envoyé Spécial” jeudi 25 mars sur France 2 : les reportages au sommaire (vidéo)

Jeudi 25 mars à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

« Ma vie de conseiller Pôle emploi »

Pôle emploi est en première ligne de la crise économique et sociale. Alors que le chômage risque d’augmenter ces prochains mois, l’organisme public a annoncé l’arrivée de près de 3000 conseillers supplémentaires. Mais sera-t-il à la hauteur de l’enjeu ?

Dans certaines agences, manque de formation des agents, management défaillant, demandeurs d’emplois abandonnés à leur sort : nous avons enquêté sur les coulisses de ce grand recrutement.

Certains agents fraîchement embauchés sont au contact des demandeurs d’emploi dès leurs premiers jours sans avoir reçu aucune instruction : ils se retrouvent incapables de répondre à la moindre question. D’autres ont la responsabilité d’accompagner individuellement des dizaines de chômeurs, toujours sans avoir reçu la formation nécessaire à leur mission. Ils se rendent compte que des demandeurs d’emploi n’ont eu aucun contact avec leur agence depuis des mois voire des années sans que personne ne s’en inquiète.

Une enquête de Charlotte Renot, Clémentine Mazoyer et Colin Guillemant avec STP Productions.

L’enquête « Des chasseurs tout permis ? »

Elles ont grandi au milieu de ces paysages ruraux mais depuis quelques semaines quand elles s’y promènent, c'est la boule au ventre. Peggy, Sarah et Zoé ont perdu leur ami, Morgan Keane, 25 ans, tué le 2 décembre dernier par un chasseur alors qu’il coupait du bois près de sa maison, à Calvignac dans le Lot. Depuis, les amies de Morgan et d’autres habitants ont décidé de monter un collectif pour recueillir des dizaines de témoignages de victimes de la chasse et dénoncer ce qu’ils décrivent comme une omerta dans les campagnes. Les chasseurs eux se sentent accusés à tort et défendent une pratique utile pour la collectivité. Plongée dans une vallée où les coups de fusils ne résonnent plus comme avant.

Une enquête de Perrine Bonnet, Loup Krikorian et Benoît Sauvage.

« Ma vie d’astronaute »

Le 22 avril prochain, le Français Thomas Pesquet repartira dans l’espace pour un nouveau séjour de 6 mois dans la station spatiale internationale. Cela fait plus d’un an qu’il se prépare à cette nouvelle mission et à tous les risques qu’elle comporte. L’astronaute a accepté de nous raconter cette nouvelle aventure et de commenter pour nous les images de ses centaines d’heures d’entraînement. Comment éteindre un incendie à bord de la station, comment garder son sang froid lors d’une sortie extravéhiculaire, quels menus emmener à bord, quelles expériences scientifiques mener? Il nous racontera tous les détails de cette incroyable mission.

Un reportage de Laura Aguirre de Carcer, Elodie Delevoye et Michel Pignard.

L’envoyée spéciale « Pologne, le combat des femmes »

C’est une révolte des femmes de toutes les générations : en Pologne, depuis octobre dernier, d’immenses manifestations secouent le pays, du jamais vu depuis 1989 et la chute du communisme. Au cœur de ce mouvement populaire, le durcissement de la loi sur le droit à l’avortement. Désormais, l’IVG ne sera plus possible en cas de fœtus malformé, ce qui représentait près de 90% des avortements dans le pays mais uniquement en cas de viol, d’inceste ou de grossesse dangereuse pour la santé de la femme. Une décision qui a bouleversé le quotidien de milliers de jeunes femmes.

Nous irons à la rencontre de Mola une activiste de 19 ans victime de violences policières, de Natalia qui a dû avorter seule chez elle et aide aujourd’hui d’autres femmes à avoir accès aux pilules abortives ou encore de grand-mère Kasia, une célèbre féministe de 65 ans qui défie aujourd’hui les forces de l’ordre.

Un reportage de Magdalena Chodownik, Kouba Kaminski et Xavier Puyperoux avec FTV studio.