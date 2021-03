“Enquête d'action” « Gendarmes de Bretagne : missions sensibles dans le Morbihan », vendredi 26 mars sur W9

Vendredi 26 mars à 21:05, Marie-Ange CASALTA vous proposera de découvrir sur W9 un nouveau numéro du magazine “Enquête d'action” : « Gendarmes de Bretagne : missions sensibles dans le Morbihan ».

Vannes, chef-lieu du département du Morbihan. Dans cette ville très touristique de 55 000 habitants, les gendarmes sont en alerte à chaque instant.

Trafic de drogue, accidents de la route, cambriolages et agressions, “Enquête d'action” a suivi pendant plusieurs semaines les hommes et les femmes qui doivent faire face à une augmentation de la délinquance.

Parmi eux, Christophe, 44 ans. L'une de ses missions est d'intercepter les voleurs de carburant en provenance de l'étranger. Et vous allez voir que ces gangs spécialisés ont des techniques bien rôdées.

Autre phénomène qui mobilise les hommes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) : l'alcoolémie et l'usage de stupéfiants par les automobilistes. Alors Fred et ses collègues du peloton motorisé chassent les chauffards et ne laissent rien passer. Nous les suivrons lors d'un contrôle houleux avec un motard contrôlé à 174 km/h sur une portion d'autoroute limité à 110 et aussi positif à la cocaïne…

La région n'est pas épargnée par la recrudescence des cambriolages. Là-bas, habitations et petits commerces sont ciblés par les délinquants. Les gendarmes seront amenés à intervenir dans une fromagerie saccagée à coups de pied de biche et voiture bélier. Leur enquête leur permettra de retrouver la voiture des malfaiteurs calcinée, au beau milieu d'un champ…

Thierry et Fred, qui font partie de la brigade motorisée, sont appelés en urgence lorsqu'un incendie ravageur détruit plusieurs hectares de champ de blé, les deux hommes ne vont pas hésiter à braver les flammes pour tenter de venir en aide aux pompiers et pour assurer la sécurité des riverains.

Enfin, nous suivrons l'adjudant Benoit dans une investigation peu commune : un cueilleur de champignons aurait trouvé un sac rempli de cocaïne conditionnée dans des petits pochons au beau milieu de la forêt. Le gendarme et son témoin devront retourner sur les lieux pour récolter le plus d'indices possible pour tenter de démanteler la filière.

Vols, agressions, accidents, les gendarmes de Vannes, sont sur tous les fronts.