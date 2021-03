“Echappées Belles” : « Polynésie, un paradis bleu », samedi 27 mars sur France 5 (vidéo)

A découvrir ce samedi 27 mars à 20:50 sur France 5, un nouvel inédit du magazine “Echappées Belles”. Cette semaine, Ismaël Khelifa nous emmène en Polynésie.

A plus de 15000 kilomètres de la métropole, la Polynésie française sonne comme un bout du monde empreint de rêve avec ses 118 îles éparpillées dans le Pacifique sur une zone équivalente à la surface de l'Europe.

Ses presque 300 000 habitants sont réunis autour d'une valeur commune : le respect de la nature. La connexion entre cette dernière et l'homme est d'ailleurs l'essence même de l'identité polynésienne. En découlent de nombreuses traditions, mais aussi de nouvelles activités développées en harmonie avec la terre et l'océan.

Ismaël Khelifa part à la rencontre de Polynésiens bienveillants, qui ont choisi de faire vivre leurs traditions tout en veillant à la protection de leur environnement.

Sujets diffusés au cours de l'émission :

La Orana, bienvenue au paradis

La navigation traditionnelle, voyage au pays des étoiles

Les requins

L'Aranui " le grand chemin "

Tehaupo'o, la star des vagues

La terre du Mana.

A la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro « Week-end sur la côte d’Albatre ».

Tirant son nom de la couleur que les falaises de craie peuvent revêtir au plus près de la mer, la côte d'Albâtre est un vrai petit coin de paradis.

Longue de 130 kilomètres, du Havre au Tréport, en passant par Dieppe et Fécamp, elle est la plus grande côte de falaises d'Europe. Derrière l'aura incontestable que dégage l'aiguille d'Etretat, la région regorge de richesses agricoles uniques avec la culture du cresson et du blé dans l'arrière-pays, d'une histoire maritime unique en France avec les expéditions à Terre-Neuve, des chantiers navals fécampois et le développement du Havre, et la pratique de loisirs tout aussi insolites qu'uniques qui animent la région.

Tiga part à la rencontre de ceux et celles qui bénéficient et qui entretiennent l'ensemble des richesses de ce coin de Normandie.

Les sujets diffusés au cours de l'émisison :