“Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” : Affaire Maddie MacCann, samedi 27 mars sur France 2

Samedi 27 mars à 14:00, Marie Drucker vous proposera de découvrir un nouveau numéro du magazine “Au bout de l'enquête, la fin du crime parfait ?” qui sera consacré cette semaine à l'affaire Maddie MacCann.

Le 3 mai 2007, la petite Maddie MacCann, 4 ans, disparaît de sa chambre dans une résidence de vacances de Praia da Luz dans l’Algarve, au Portugal.

Ce soir-là, la petite fille avait été laissée seule par ses parents, partis dîner au restaurant. La disparition d’une enfant britannique au Portugal fait rapidement la une de tous les journaux européens. On pense à un enlèvement… On parle de réseaux pédophiles…

Mais quatre mois plus tard, ce sont les parents de Maddie qui sont mis en examen ! Ils auraient dissimulé un accident et se seraient débarrassés du corps de leur fille. Ils seront plus tard mis hors de cause. Les parents de Maddie multiplient alors les interventions médiatiques et les appels à témoins. Cependant, faute de résultats concrets, l’affaire est finalement classée en juillet 2008.

Mais douze ans plus tard, l’affaire rebondit. En 2020, un procureur allemand déclare détenir la preuve que Maddie est morte. Il met en cause un récidiviste qui purge actuellement une peine de prison pour viol. L’homme était à Praia da Luz au moment de la disparition de Maddie...