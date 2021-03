“Cultissime” : Louise Ekland reçoit Marc Lévy samedi 27 mars sur Franceinfo

Samedi 27 mars à 14:30 et 17:30, retrouvez “Cultissime” le magazine culturel de Franceinfo présenté par Louise Ekland qui reçoit cette semaine Marc Lévy.

Louise Ekland reçoit cette semaine Marc Lévy, l’auteur français le plus lu dans le monde, avec 50 millions d'exemplaires vendus et traduit dans 49 langues, pour parler de son dernier roman Le crépuscule des fauves, paru chez Robert Laffont, mais aussi de liberté, de démocratie, de George Orwell et de technologie.

Au programme cette semaine :

Retour sur la carrière de Sting, un créatif insatiable, artiste engagé et amoureux de la France.

L’acteur américain Eddie Murphy revient à l'écran avec Un prince à New York 2. La star avait connu une ascension fulgurante dans les années 80.

Rencontre avec la peintre espagnole Miriam Escofet, qui a réalisé un portrait officiel de la reine Elizabeth II.

Le coup de cœur de la rédaction : la série Sky Rojo, réalisée par les créateurs de la Casa de Papel.

La fête du court-métrage, en partenariat avec France Télévisions : 150 films, 12 talents, 20 villes ambassadrices qui vont faire rayonner les meilleures histoires courtes.

La célèbre tapisserie de Bayeux va être restaurée. Ce joyau des arts textiles, long de 70 mètres, fera son entrée dans un nouveau musée en 2026.

Privé de son public depuis des mois, un cabaret près de La Rochelle organise des auditions et redonne ainsi espoir aux jeunes danseurs et à l’équipe du cabaret qui prépare les prochains spectacles.