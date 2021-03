“Vrai ou Fake : l'envers de l'info” : Lits de réanimation, SUV et Ouighours, jeudi 25 mars sur Franceinfo

Jeudi 25 mars à 22:10, Adrien Rohard & Julien Pain présenteront sur Franceinfo un nouveau numéro du magazine “Vrai ou Fake : l'envers de l'info”.

Adrien Rohard, Julien Pain et leur équipe d’experts décryptent, analysent, passent au crible une information, une intox, une rumeur qui circule en compagnie d'un(e) invité(e), de chroniqueur(s) à travers des questions, vidéos et analyses.

Dans la continuité de l'onglet “Vrai ou Fake” disponible sur le site franceinfo.fr, le magazine sur le canal 27 vient compléter son offre anti intox.

Sommaire du jeudi 25 mars 2021 :

Dans Vrai ou Fake cette semaine, nous passons au crible la polémique sur le manque de lits de réanimation. A-t-on assez de lits permanents ? Est-ce que les lits provisoires que met en place le gouvernement offrent vraiment la même qualité de soin ? On tente de répondre à toutes ces questions.

Dans la petite intox, on parle voitures. Les SUV sont une catastrophe écologique. Alors faut-il en interdire la publicité ? On pèse le pour et le contre.

Dans la grosse intox, focus sur les mensonges de la Chine sur les Ouighours. Avec le chercheur Antoine Bondaz, Vrai ou Fake abordera aussi la stratégie de communication très agressive, et qui n’hésite pas à faire appel aux Fake news, déployée par l’Ambassade de Chine en France.